El País

Expresidente Miguel Angel Rodríguez regresa a juicio por caso Reaseguros

Abogado del expresidente criticó que Rodríguez deba acudir a un juicio 24 años después

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

Este lunes 25 de agosto, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez regresará a juicio por el caso conocido como Reaseguros, en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, por hechos que, según la Fiscalía, ocurrieron hace 24 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miguel Angel RodríguezMinisterio PúblicoPeculadoINS
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.