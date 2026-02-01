¿Dónde hizo más frío en Costa Rica este domingo en la madrugada? Vea la lista completa

El volcán Irazú, Cerro de la Muerte y sectores de Paraiso, La Unión y Coronado figuraron entre los lugares más fríos del país este domingo.

Las madrugadas frías marcaron el inicio de este domingo en varias zonas del país. Paraiso, La Unión y sectores de Coronado figuraron entre los lugares con las temperaturas más bajas, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El registro más bajo se presentó en el volcán Irazú, donde la temperatura mínima alcanzó 4,1 °C. Este punto encabezó la lista de las diez estaciones más frías durante la madrugada.

El Cerro de la Muerte reportó 4,4 °C. Muy cerca se ubicó el volcán Turrialba, con 4,5 °C, también dentro de la región Caribe Sur. Estas condiciones confirmaron el descenso térmico en zonas montañosas.

En el cuarto lugar está el volcán Poás, que registró 5,7 °C. Este valor reforzó el contraste con las áreas bajas del país.

En el Valle Central, varias comunidades destacaron entre las más frías. Cerro Jucó, en Paraiso, marcó 11,3 °C. Le siguió Patio de Agua, en Coronado, con 11,9 °C. La Unión, en Cartago, reportó 13,2 °C y se mantuvo dentro del grupo con temperaturas más bajas.

También en el Valle Central, Barrio Aranjuez registró 14,1 °C. Barrancas, en el cantón de Guarco, anotó 14,5 °C. Estos datos completaron el listado de los primeros diez lugares con menor temperatura mínima durante la madrugada.

El IMN indicó que los valores corresponden a datos preliminares y reflejan el comportamiento típico de las madrugadas en zonas altas y del centro del país durante esta época del año.