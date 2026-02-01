Sucesos

¿Dónde hizo más frío en Costa Rica este domingo en la madrugada? Vea la lista completa

El IMN informó que zonas del Valle Central y áreas montañosas amanecieron con temperaturas mínimas bajas este domingo, con registros inferiores a 12 °C

Por Damián Arroyo C.
Lloviznas, niebla y frío se sentían en Cartago avanzada la tarde de este viernes debido al frente frío. Foto: Keyna Calderón.
El volcán Irazú, Cerro de la Muerte y sectores de Paraiso, La Unión y Coronado figuraron entre los lugares más fríos del país este domingo.







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

