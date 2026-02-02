Sucesos

San José registra la temperatura mínima más baja en más de 30 años, según datos del IMN

Durante la madrugada, varias zonas del Valle Central reportaron valores térmicos inusuales. Los datos del IMN muestran por qué este descenso marca un hito climático en la capital

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
El IMN confirmó que San José alcanzó 12,2 °C, la temperatura mínima más baja en más de tres décadas, en medio de condiciones atmosféricas estables. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







