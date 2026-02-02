San José registra la temperatura mínima más baja en más de 30 años, según datos del IMN

El IMN confirmó que San José alcanzó 12,2 °C, la temperatura mínima más baja en más de tres décadas, en medio de condiciones atmosféricas estables.

San José registró este lunes la temperatura mínima más baja en más de tres décadas, de acuerdo con datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). La estación Aranjuez-IMN, ubicada en el Valle Central, reportó 12,2 °C, el valor más bajo observado de forma absoluta desde que se tienen registros en ese punto de medición.

El dato corresponde al lunes 2 de febrero de 2026 y supera marcas previas registradas durante el mes de febrero en la capital. La cifra convierte este registro en un mínimo histórico, no solo mensual, sino general, para la estación meteorológica de la ciudad.

El comportamiento no se limitó únicamente a San José. Otras zonas del país también reportaron valores inusualmente bajos. El volcán Irazú marcó 3,2 °C, mientras que el cerro de la Muerte registró 3,3 °C y el volcán Poás alcanzó 3,5 °C, según el mismo informe preliminar.

En el Valle Central, además de San José, varias estaciones reportaron temperaturas por debajo de los promedios habituales. Laguna Fraijanes alcanzó 7,9 °C, mientras que Coronado y Paraíso registraron valores cercanos a los 10 °C y 11 °C, respectivamente.

En el Caribe Norte, Braulio Carrillo 14,8 °C, mientras que en el Caribe Sur, estaciones en Talamanca y alrededores de Bribrí marcaron registros próximos a los 20 °C, cifras inferiores a los promedios normales para esta época del año.

El Pacífico Norte presentó descensos térmicos moderados, con valores cercanos a los 17,5 °C en sectores como Santa Cruz, principalmente en zonas alejadas de la franja costera, donde la influencia del aire seco fue más evidente durante la madrugada.

En el Pacífico Central, Pérez Zeledón a los 16,9 °C, mientras que en el Pacífico Sur, áreas como Puerto Jiménez reportaron mínimas como los 21,7 °C.