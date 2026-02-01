Sucesos

Vientos, frío y lluvias inusuales: ¿a qué se debe el clima de este domingo en Costa Rica?

Algunas zonas del país despertaron con un ambiente inusualmente frío, esta es la razón

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Clima en Costa Rica
Así amaneció Los Ángeles de Cartago este domingo 1.º de febrero. (Priscilla Mata)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ClimaClima Costa Rica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.