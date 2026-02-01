Vientos, frío y lluvias inusuales: ¿a qué se debe el clima de este domingo en Costa Rica?

Este domingo 1.º de febrero, diversas regiones del país amanecieron con un clima inusualmente frío, acompañado de fuertes vientos y lloviznas, condiciones poco comunes para esta época del año.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el fenómeno se debe al paso del frente frío asociado al empuje frío número 13, que alcanzó el territorio nacional durante la madrugada.

Los especialistas del IMN explicaron que este frente frío genera vientos intensos, especialmente en el Pacífico Norte, el Valle Central y las zonas montañosas. Además, el efecto del viento facilita la entrada de nubosidad y lluvias aisladas hacia el Valle Central y sectores elevados.

“Se espera una disminución notable en las temperaturas, principalmente en las regiones central y norte del país”, indicó la institución en su pronóstico.

¿Qué son un frente frío y un empuje frío?

Un frente frío es la zona de contacto entre una masa de aire frío y una de aire cálido, donde suelen presentarse aumentos de nubosidad, lluvias y cambios en el viento y la temperatura.

Por su parte, un empuje frío es un sistema más amplio de aire frío que se desplaza desde latitudes altas hacia Centroamérica. Este incluye tanto la masa de aire frío como el frente frío y otros elementos relacionados, como variaciones en la presión atmosférica y en el patrón de vientos.

En otras palabras, el frente frío es la “línea de choque” entre las masas de aire, mientras que el empuje frío representa todo el fenómeno que transporta ese aire más frío hacia la región, según explica el IMN.