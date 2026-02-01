Elecciones 2026

Ciudadano increpa a José Miguel Villalobos en San Ramón por deuda con la CCSS: ¡hubo empujones y gritos!

Aspirante a diputado por Alajuela del Partido Pueblo Soberano fue cuestionado rumbo a votar “¿Cuándo le va a pagar los 300 millones a la Caja?”

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas

Un fuerte intercambio de palabras y empujones se produjo este domingo en San Ramón (Alajuela) cuando un ciudadano increpó a José Miguel Villalobos Umaña, candidato a diputado por Alajuela del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación de la aspirante presidencial Laura Fernández.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Jose Miguel VillalobosPPSOPartido Pueblo SoberanoDeuda CCSS
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.