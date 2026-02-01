Ciudadano increpa a José Miguel Villalobos en San Ramón por deuda con la CCSS: ¡hubo empujones y gritos!

Un fuerte intercambio de palabras y empujones se produjo este domingo en San Ramón (Alajuela) cuando un ciudadano increpó a José Miguel Villalobos Umaña, candidato a diputado por Alajuela del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación de la aspirante presidencial Laura Fernández.

El hecho ocurrió cuando Villalobos se dirigía a ejercer el voto y fue abordado por un hombre cuya identidad no trascendió.

En medio del altercado, el ciudadano le reclamó al político por la deuda que mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual supera los ¢312 millones, según consignó un informe de la Auditoría Interna de la institución.

José Miguel Villalobos trata de cobarde y miserable a hombre que lo cuestionó

De acuerdo con lo captado en un video divulgado por la emisora CRC 89.1 Radio en redes sociales, el hombre le gritó: “¿Cuándo le va a pagar los 300 millones a la Caja?”, mientras avanzaba junto a su comitiva entre gritos y empujones con sus acompañantes.

En el mismo intercambio, el ciudadano agregó que su hermano también es abogado penalista, pero —según dijo— “no recibe casos de narcotraficantes, ni casos de corrupción”, y continuó lanzando señalamientos conforme Villalobos caminaba.

La situación escaló en segundos, con empujones entre el ciudadano y personas que acompañaban al aspirante.

En determinado momento, Villalobos alzó la voz para exigir respeto, le dijo cobarde y miserable, alegando que el hombre tuvo contacto físico a nivel de empujones con parte de su equipo, específicamente con una mujer quien, en tomas de video, le grita por el presunto empujón.

Tras ese cruce, el individuo respondió con gritos de “¡cobarde, cobarde!”, según se escucha en el video que circuló durante la jornada electoral.