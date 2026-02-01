Oleada atípica de costarricenses llenó la Embajada en Madrid para votar

Costarricenses colmaron el interior de la Embajada de Costa Rica en Madrid para votar este 1.° de febrero, en una asistencia inusualmente alta para ese consulado, según videos difundidos por los propios electores.

Afuera, el invierno madrideño imponía su peso a los peatones: abrigo, bufanda, manos en los bolsillos y aliento convertido en vapor. Dentro de la Embajada de Costa Rica en Madrid, este domingo 1.° de febrero, el ambiente tenía otro pulso y un calor cercano.

Era una escena que, para muchos, se sintió inesperada y profundamente familiar: filas de compatriotas, banderas tricolores, camisetas de la Sele y sonrisas que se cruzaban como si el país entero se hubiera colado por la puerta.

Las imágenes se volvieron virales en redes sociales y coincidieron con un dato que marcó la jornada: un total de 67.270 costarricenses están inscritos para votar en el extranjero en 49 consulados de 42 países, en lo que representa la cuarta elección presidencial en la que el sufragio fuera del país es posible. En Madrid, el padrón ronda los 2.700 electores.

Ticos en España

La Nación recibió este domingo reportes desde otras sedes en Italia, Inglaterra y Alemania, donde decenas de ticos bien abrigados y muchos con banderas patrias, también colmaron a los consulados y embajadas para emitir su sufragio.

Entre los testimonios que retrataron la emoción del momento estuvo el del costarricense Alejandro Méndez, quien publicó un video en Facebook tras salir de votar.

En las tomas se observan filas dentro de la sede diplomática, con votantes avanzando por turnos hacia las mesas, en una dinámica que recordó a cualquier escuela convertida en centro de votación en Costa Rica.

“Hay una cantidad increíble de personas en la embajada y uno no esperaba que fuera tanta gente”, dijo Méndez. Incluso contó que, desde afuera, no se dimensionaba el movimiento: “Pero una vez que usted ingresa, se ve así, abarrotado”.

Aun así, relató que el proceso fue ágil.

“Duré cinco o 10 minutos votando”, aseguró, mientras describía la organización del recinto: electores buscando sus datos, ubicando su junta, avanzando en filas cortas. En su narración, lo que más sobresalía no era la logística, sino el ánimo: “La gente se ve feliz… es una fiesta”.

Rasgo costarricense

La escena tuvo un tono distinto por lo que representa: costarricenses lejos de casa, pero aferrados a una tradición que los define.

En ese gesto —hacer fila con una bandera al hombro, votar aunque el clima apriete, llegar con la familia o incluso con mascotas— se asoma un rasgo de la identidad nacional: la confianza en la democracia y la fe que los ciudadanos depositan en sus instituciones.

Esa característica ha sido documentada por estudios de opinión como el del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicado en abril de 2020.

Aquella consulta, con una muestra de 1.042 personas y un 95% de confianza, halló que el respaldo de los ciudadanos a la democracia se disparó justo al inicio de la pandemia: el índice de apoyo al sistema político alcanzó 76 puntos en una escala de 0 a 100, el nivel más alto desde 1987.

Según el CIEP, cuando una crisis provoca una causa común, los costarricenses suelen reforzar su fe en el sistema político. El estudio añade que actitudes similares se observaron durante la crisis económica de los años 80 y los conflictos militares en la región.

“En otras palabras, los ciudadanos y ciudadanas cerraron filas con la democracia para batallar contra la pandemia”, señaló entonces aquella investigación.

Y este domingo, en Madrid, esa idea pareció materializarse en una imagen concreta: una llegada atípica de ticos, abrigados hasta las orejas, esperando su turno para votar, como si el corazón del país hubiera decidido latir también —por unas horas— en una embajada al otro lado del océano.