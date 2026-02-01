Política

Oleada atípica de costarricenses llenó la Embajada en Madrid para votar

Sin importar el frío del invierno europeo, el costarricense Alejandro Méndez documentó filas, banderas y ambiente de ‘fiesta democrática’ en Madrid

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Costarricenses colmaron el interior de la Embajada de Costa Rica en Madrid para votar este 1.° de febrero, en una asistencia inusualmente alta para ese consulado, según videos difundidos por los propios electores. Fotografía:
Costarricenses colmaron el interior de la Embajada de Costa Rica en Madrid para votar este 1.° de febrero, en una asistencia inusualmente alta para ese consulado, según videos difundidos por los propios electores. (Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Embajada de Costa RicaMadridEspaña
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.