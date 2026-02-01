‘Nunca ha sido así’: los costarricenses desafían la lluvia y el frío para votar en Europa

Elena Pérez portó con alegría la bandera de Costa Rica en Londres, Inglaterra, donde la tica ejerció su voto para las elecciones nacionales del 2026.

Mientras en Costa Rica las urnas apenas se alistaban para recibir a la ciudadanía, en una Europa donde azota el frío, costarricenses ya calentaban la democracia con su voto.

La Nación recibió este domingo reportes desde Italia, España, Inglaterra y Alemania. Allí, decenas de ticos bien abrigados y muchos con banderas patrias, acudieron a los consulados y embajadas para emitir su sufragio.

Ticos ejercen el voto en España

Una de esas votantes es Naila Garrido, quien constató la intensa jornada que se vive en suelo español.

“Cada vez hay más gente. Nunca ha sido así. La gente con lluvia y frío ha venido desde muchos lados de España; con niños, en muletas... de todo he visto”, reportó Garrido.

En el país ibérico, además, nacionales continuaron la fiesta democrática haciendo comunidad. El bar Torreznos, en Madrid, albergó a muchos de los ticos que votaron en la ciudad española.

Decenas de costarricenses se dieron cita en Londres para ejercer su voto. (Cortesía Mariana Solís)

Por su parte, Mariana Solís y Elena Pérez depositaron su voto en Londres. Según dejaron ver en varias fotografía, el consulado estaba lleno de costarricenses.

Caso similar ocurre en Alemania, donde 1.600 ticos están convocados a ejercer su voto. Alexandra Valverde, comunicador y funcionaria de la Embajada, compartió sus impresiones desde la capital alemana y aseguró que la jornada electoral transcurre con intensidad.

“Los costarricenses se han unido a compartir canciones. Han cantado la Patriótica Costarricense, han compartido aguadulce”, narró Valverde con emoción.

Ticos votan en Alemania