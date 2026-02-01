¿Por quién votaron los expresidentes en las urnas este 1.° de febrero?

Los expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla y José María Figueres en el momento en que ejercen su derecho al voto.

Al menos cuatro expresidentes han llegado la mañana de este domingo a votar en las elecciones presidenciales de este 1.° de febrero. Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, José María Figueres Olsen y Miguel Ángel Rodríguez fueron los primeros en acudir a las urnas.

Laura Chinchilla (2010-2014) llegó al centro de votación vistiendo los colores de la bandera de Costa Rica, manifestando tener un “corazón lleno de civismo y esperanza”. Con orgullo, la exmandataria aseguró que ha tenido el privilegio de escoger a gobernantes en 11 elecciones durante 50 años.

Expresidentes votaron y dieron su mensaje en Elección 2026

“Nunca antes, ni cuando fui elegida, había tenido tanta certeza del poder de mi voto para salvaguardar la democracia costarricense”, escribió Chinchilla en sus redes sociales, aunque no reveló a cuál candidato apoyó.

Antes de las 8:30 a. m., el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) acudió a la Universidad Santa Paula, en Curridabat, para ejercer su voto. En compañía de su esposa, Gloria Bejarano, el exmandatario llamó a la población a acercarse a las urnas y ratificó su adhesión a la candidata Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.

“La conocemos a ella (Claudia Dobles) hace muchos años. Es una mujer de una capacidad extraordinaria, muy clara, muy identificada por las luchas sociales”, comentó Calderón.

El expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) dijo que la consigna del partido oficialista de tener 40 diputados “es una intención de querer controlarlo todo, hacer mesa gallega con todo, de imponer por encima de cualquier consideración. La necesaria estabilidad republicana que requiere de pesos y contrapesos”.

Solís, quien llegó acompañado de su nieto Emiliano Montoya, abogó por convocar para que se exprese el pueblo de Costa Rica con toda la diversidad política que existe en el país.

El expresidente José María Figueres Olsen (1994-1998) llegó a votar a la Escuela Mixta San Cristóbal Sur de Desamparados. Figueres llegó acompañado de sus nietos gemelos de tres años, Alberto y Eduardo Gutiérrez Figueres, su hija Eugenia y su yerno Cristian Gutiérrez.

Figueres calificó al candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, como “extraordinario” y que “trae un Liberación Nacional renovado”.

El exmandatario verdiblanco aseguró que se encontraba “más emocionado” que en las elecciones en las que fue candidato y confía en que Ramos llegará a la presidencia después de ganar en segunda ronda.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) (Albert Marín /La Nación)

A las 11:06 a. m., el expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) llegó a votar a la escuela Yanuario Quesada. Rodríguez dijo que al final de esta campaña miró “a la gente unidad defendiendo la democracia”.

El exmandatario socialcristiano dijo que ha apoyado al partido desde 1957, y por lo tanto, esta vez su voto es para Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Espero que Juan Carlos tenga una gran elección, quiero que hayan muchos votos para la Unidad Social Cristiana. Necesitamos que haya democracia y funcione”. expresó Rodríguez.

Finalmente, el expresidente hizo un llamado a defender la democracia.