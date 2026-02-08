Revista Dominical

Ronald Alfaro, CIEP: ‘A la oposición le va a tocar replantearse su rol’

El investigador del CIEP-UCR analizó lo que considera “un híbrido” entre los partidos políticos estructurados y un “nuevo orden” que ahora, con 31 diputados, tendrá que “tomar control de la situación”

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

Tras algunos días desde las elecciones presidenciales del pasado 1.° de febrero, ahora, es momento de hacer una pausa y analizar lo ocurrido. Más allá del resultado, los comicios evidenciaron una drástica reducción del abstencionismo, dejaron un Congreso menos fragmentado y reafirmaron la existencia de desigualdades estructurales entre zonas rurales y urbanas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La entrevista del domingoCIEPRonald AlfaroElecciones 2026Revista Dominical
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.