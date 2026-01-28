Encuesta del CIEP: aprobación a Rodrigo Chaves se mantiene en 59%

El apoyo al presidente de la República, Rodrigo Chaves, muestra un leve aumento en las valoraciones positivas, según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que se dio a conocer el 27 de enero, a cinco días de las elecciones presidenciales.

Las valoraciones positivas pasaron del 58% el 21 de enero, al 59% en el último resultado del sondeo. Los datos reportados para el inicio del año son muy similares al promedio de valoraciones positivas que obtuvo el mandatario durante todo el 2025.

En noviembre del 2024 y en octubre del 2025, había alcanzado un 63% de calificaciones positivas.

En cuanto a las valoraciones del gobierno, las estimaciones positivas pasaron de 55% a 57% en la última medición, lo que se explica por una reducción del mismo porcentaje en las valoraciones negativas.