Política

Encuesta del CIEP: aprobación a Rodrigo Chaves se mantiene en 59%

Respaldo a la gestión del Gobierno también evidencia leve crecimiento

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
CIEP señala un leve aumento al apoyo del mandatario Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Encuesta del CIEPElecciones 2026Rodrigo Chaves
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.