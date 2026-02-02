Política

Elecciones 2026: abstencionismo se acerca a su nivel más bajo desde 1998

Elecciones 2026 revirtieron la tendencia creciente que arrastraba el abstencionismo desde los comicios de 2014

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Final de jornada electoral
El 69,93% del electorado participó en las Elecciones 2026, según los datos preliminares dados por el TSE. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026AbstencionismoTSE
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.