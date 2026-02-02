Elecciones 2026: abstencionismo se acerca a su nivel más bajo desde 1998

El 69,93% del electorado participó en las Elecciones 2026, según los datos preliminares dados por el TSE.

El abstencionismo en las Elecciones 2026 tuvo una reducción notable, revirtiendo así una tendencia creciente que se arrastraba desde los comicios del 2014 y luego de que en 2022 se registrara el mayor porcentaje para una primera ronda en seis décadas.

Con 6.326 mesas escrutadas, que equivale al 88,43% de las juntas receptoras de votos, el abstencionismo se ubicó en el 30,07%. La participación ciudadana en estas elecciones es del 69,93%.

Estos datos toman como referencia el sétimo corte divulgado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a las 10:55 p. m., el cual contempla 2.278.008 votos recibidos.

El porcentaje de abstención en la primera vuelta de 2026 se ubica, según el resultado preliminar del TSE, en su nivel más bajo desde los comicios de 1998, cuando fue del 30%.

En la primera vuelta de los comicios de 2022, casi millón y medio de personas, el 40% de los electores, se abstuvo de votar. Este fue el mayor porcentaje de abstencionismo en la primera ronda en seis décadas, según datos del TSE, superando el 35,3% de 1958.

La caída porcentual en el abstencionismo sería de 9,93 puntos porcentuales (p. p.) en comparación a la primera ronda de la elección previa.

Días atrás, Eugenia Zamora, presidenta del TSE, rescató el llamado de múltiples voces a que las personas ejercieran su voto de forma informada, en un ejercicio para bajar el abstencionismo.

La cantidad de votantes que participan en una elección como la costarricense, en la cual se requiere el 40% de los sufragios para ganar en primera ronda, es clave para definir los comicios.

Entre más personas asistan a las urnas, mayor es la cantidad de votos necesarios para que alguno de los candidatos pueda hacerse con la Presidencia de la República en la primera vuelta electoral.

Un total de 3.731.788 costarricenses estaban llamados a las urnas este domingo 1.º de febrero, lo que representa un aumento del 4,3% con respecto a hace cuatro años, cuando el electorado alcanzaba las 3.541.910 personas.