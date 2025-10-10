Sala IV restituye a Junta Directiva del Banco Nacional removida por el Gobierno

La Junta Directiva destuida el pasado 28 de mayo la conformaban: Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras,Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón. (La Nación)

La Sala IV ordenó restituir a cuatro de los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) que el Gobierno destituyó, el pasado 28 de mayo, como parte de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.

Así lo determinó la Sala Constitucional este viernes al resolver un recurso de amparo en una votación de cinco votos a favor y dos en contra.

En el fallo de la Sala Constitucional se ordenó, de manera inmediata, restituir en el cargo a Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón para el periodo en el que fueron nombrados.

En la resolución no se mencionan a los exdirectivos José Bernal Alvarado Delgado, Montserrat Buján Boza y Ruth Alfaro Jara.

En el por tanto del amparo, los magistrados acordaron por mayoría anular las resoluciones firmadas por el entonces vicepresidente Stephan Brunner Neibi que fue el fundamento utilizado por el Consejo de Gobierno para remover a los exdirectivos.

“Se anula la resolución Nro. RES-PV-001-2025 dictada el 10 de febrero de 2025 por Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, en su condición de vicepresidente de la República y órgano decisor del procedimiento, y todos los actos posteriores a esta, lo que conlleva también la nulidad de la resolución nro. RES-PV-008-2025 de las 12:15 horas de 28 de mayo del 2025″, se indica en la resolución.

Votaron a favor los magistrados Fernando Cruz, Paúl Rueda, Jorge Araya, Ingrid Hess y Luis Fernando Salazar. Mientras que en contra Fernando Castillo, presidente del Tribunal, y Anamari Garro.

Tras la destitución de esa Junta Directiva, ese mismo 28 de mayo, el Consejo de Gobierno nombró a los reemplazos temporales. Tiempo después, específicamente el 20 de agosto, designó a seis de los siete directivos temporales para integrar el órgano máximo de dirección.