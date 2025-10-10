Economía

Sala IV restituye a Junta Directiva del Banco Nacional removida por el Gobierno

Sala IV anuló oficios del entonces vicepresidente Stephan Brunner utilizados para destituir a Directiva del Banco Nacional el pasado 28 de mayo

Por Mónica Cerdas Gómez y Óscar Rodríguez
El Consejo de Gobierno abrió una investigación contra la Junta Directiva del Banco Nacional por el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa.
La Junta Directiva destuida el pasado 28 de mayo la conformaban: Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras,Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón. (La Nación) (La Nación)







