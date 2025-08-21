Economía

Gobierno designa la Junta Directiva propietaria del Banco Nacional, seis eran miembros temporales

El Gobierno de Costa Rica eligió a los siete miembros propietarios de la Junta Directiva del Banco Nacional.

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

El Consejo de Gobierno nombró este miércoles de forma definitiva a los siete miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalConsejo de GobiernoJunta Directiva Banco Nacional
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.