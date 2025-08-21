Gobierno designa la Junta Directiva propietaria del Banco Nacional, seis eran miembros temporales

El Consejo de Gobierno nombró este miércoles de forma definitiva a los siete miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

En la designación se eligió a seis de los siete directivos temporales nombrada por el Poder Ejecutivo, tras un concurso público, iniciado el pasado 17 de julio, en el cual se presentaron 92 personas.

La decisión la comunicó la Oficina de Prensa de Casa Presidencial, la noche de este miércoles, luego de borrar en dos ocasiones el comunicado de prensa enviado a los medios.

La elección de los miembros propietarios se da después de que el gobierno destituyó, el pasado 28 de mayo, a la anterior Junta Directiva del Banco Nacional (BN) como parte de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general. Casa Presidencial alegó que el proceso fue ilegítimo

Las personas elegidas por el gobierno son las siguientes.

María Brenes Quesada. Es economista y cuenta con una maestría en Dirección Estratégica de Empresas y una maestría en Banca y Mercado de Capitales de la Universidad de Costa Rica (UCR). Además, se desempeñó como directora comercial.

María del Milagro Solórzano León. Es licenciada en Derecho y Notaria Pública por la UCR. Cursó la Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Negocios Internacionales en FUNDEPOS, y la Maestría en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA).

Anabelle Eugenia Chaves Soto. Es Licenciada en Administración. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector bancario y financiero. Es especialista en administración contable, control presupuestario, finanzas corporativas y gestión de recursos humanos.

Noylin María Cruz Suárez. Es máster en Administración de Negocios de INCAE 2023 y Bachiller en Administración de Negocios de la UCR. Tiene experiencia en la administración de negocios de sectores financiero, industrias, comercio y tecnología de información.

Maximiliano Alvarado Ramírez. Es máster en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de Barcelona, España. También es licenciado en Administración de Empresas por la UCR. Cuenta con amplia experiencia laboral en mentoring comercial y Salud Organizacional.

Rolando Saborío Jiménez. Es economista, analista financiero y de portafolios de inversiones. Se ha desempeñado como consultor económico y financiero independiente. Brinda asesorías para conformación de portafolios financieros de inversión.

Javier Francisco Zúñiga Moya. Este es el único miembro que no era parte de la junta directiva temporal. Es Administrador de Empresas. Cuenta con una licenciatura en Administración con Énfasis en Dirección Empresarial de la Universidad Nacional (UNA). Además, es egresado del INCAE. Se desempeñó desde 1974 en el Banco de Costa Rica (BCR).

La Junta Directiva del Banco Nacional ya tiene a sus siete miembros nombrados (John Durán/John Durán)

El único directivo temporal que no figura en la lista es Randall Monge Saborío, quien no se postuló. Él fue sustituido por Zúñiga.