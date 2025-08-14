6 de los 7 directivos temporales del Banco Nacional se postularon para ser miembros propietarios

Seis de los siete miembros de la Junta Directiva temporal del Banco Nacional (BN) se postularon para integrar el órgano colegiado definitivo del banco estatal.

LEA MÁS: 92 personas se postularon para integrar nueva Junta Directiva del Banco Nacional

Se trata de Maximiliano Alvarado Ramírez (actual presidente), Noylin Cruz Suárez (actual vicepresidenta), Rolando Saborío Jiménez (actual secretario) y las directoras María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León y Anabelle Chaves Soto.

La información fue confirmada por el Consejo de Gobierno a la diputada liberacionista Andrea Álvarez mediante el informe PR-SCG-OF-0394-2025, del pasado 8 de agosto, de la cual tiene copia La Nación.

El Poder Ejecutivo remitió a la legisladora la lista de participantes.

Solo el director Randall Monge Saborío no se postuló. Él reemplazó de Alejandro Solórzano, quien por “motivos personales” presentó su renuncia el 2 de junio.

En la comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, realizada la tarde de este 14 de agosto, Monge justificó el no participar porque cuando lo llamaron para integrar la Junta Directiva, su interés era participar hasta cuando se definiera la conformación definitiva.

En total, el Gobierno recibió 92 postulaciones para integrar la nueva Junta Directiva del Banco Nacional, según confirmó la Presidencia de la República a La Nación el pasado 4 de agosto.

El plazo para presentar postulaciones venció el pasado 17 de julio, y al 4 de agosto el proceso se encontraba en la etapa de análisis de las candidaturas, con el objetivo de determinar cuáles personas cumplen con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

“Se estima que los nombramientos podrían ser conocidos por el Consejo de Gobierno durante la primera semana de setiembre, conforme al cronograma previsto, sin perjuicio de que dicho plazo pueda variar en función del desarrollo del proceso”, agregó Presidencia.

El período de los nombramientos será el siguiente: tres personas permanecerán en el puesto hasta el 31 de mayo del 2026 y cuatro plazas hasta el 31 de mayo del 2030.

Noticia en desarrollo.