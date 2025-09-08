Economía

Presidente del Banco Nacional sobre gerenta: ‘No hay una instrucción de nadie para perseguirla’

Max Alvarado aseguró que no hay un mandato presidencial para remover a la gerenta Rosaysella Ulloa.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez y Óscar Rodríguez
Maximiliano Alvarado, presidente del Banco Nacional
Max Alvarado, presidente del Banco Nacional. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalBNMaximiliano Alvarado
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.