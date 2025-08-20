Economía

¿Autonomía de los bancos estatales? Esto responde el presidente del Banco Nacional

Maximiliano Alvarado, presidente del banco estatal, dijo que ‘no se ha coordinado aún con el Poder Ejecutivo aspectos de políticas públicas que impulsen el desarrollo del país’

Por Mónica Cerdas Gómez

Maximiliano Alvarado, presidente de la actual Junta Directiva del Banco Nacional (BN), indicó que la coordinación que debe existir con el Poder Ejecutivo “es estrictamente técnica, no tiene carácter político”.








Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

