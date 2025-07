Exdirectivo del BN: Maximiliano Alvarado preguntó a Rodrigo Chaves si había una indicación para la Junta

Alejandro Solórzano, exdirectivo del Banco Nacional (BN), relató que el pasado 28 de mayo, tras la juramentación de la nueva Junta Directiva por parte del mandatario Rodrigo Chaves, el actual presidente del órgano colegiado, Maximiliano Alvarado, le consultó al mandatario si existía alguna indicación para el órgano.

“El presidente le responde ‘haga lo correcto y póngale atención a un crédito’”, dijo Solórzano la noche de este lunes 28 de julio, durante una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Tanto Solórzano como Alvarado fueron juramentados de manera virtual.

Según comentó, ninguno de los directivos preguntó sobre dicho crédito. “A mí no me consta que alguien haya preguntado, por lo menos virtualmente no lo hicieron”, agregó.

Adicionalmente, el exdirectivo recordó que el tema de los créditos no los ve la Junta Directiva y “que la misma Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional dice que esas son funciones privativas de la administración”.

Solórzano presentó su renuncia, por “motivos personales”, el lunes 2 de junio. Al día siguiente, el 3 de junio, Randall Monge fue nombrado y juramentado. Él es administrador de empresas y fue apoderado generalísimo en el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

Presidente Chaves dio indicación a Junta Directiva del Banco Nacional para revisar crédito

En la comparecencia, Monge dijo que ese 3 de junio llegó a Casa Presidencial para ser juramentado. “Estaban creo que cinco miembros de la Junta Directiva. Los que conocí ese momento”, agregó. Ese mismo día, el máximo órgano de dirección se reunió con el presidente de Costa Rica; solo Alvarado no asistió a la reunión porque estaba fuera del país.

Según indicó Monge, el mandatario de la República les dijo que “por favor actuáramos apegados a la normativa, con transparencia, que nos deseaba muy buena suerte y que actuáramos de la manera más correcta posible”. En esa reunión, aseguró, no se hizo mención de un crédito.

(De izquierda a derecha) Alejandro Solórzano, exdirectivo del BN, y Randall Monge, director del órgano colegiado del banco estatal, en comparecencia. (Captura/Captura)

Palabras del presidente de Costa Rica sobre el crédito

En Casa Presidencial, el pasado 28 de mayo, Rodrigo Chaves les dijo a los nuevos miembros de la Junta: “Ustedes saben, o deberían saber, que en este momento hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada con el poder político tradicional; ahí les voy a dejar el caso; y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la Junta, pero es un tema muy delicado”.

El presidente dijo estas palabras en un video oficial que Presidencia subió a su canal de YouTube y que despublicó minutos después .