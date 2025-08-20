Economía

Presidente del BN niega vulneración de secreto bancario por filtración de crédito de cliente

Los directivos del Banco Nacional comparecieron en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa

Por Luis Enrique Brenes

Maximiliano Alvarado Ramírez, presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), negó que se vulnerara el secreto bancario en la filtración de información sobre un crédito de un cliente, mencionado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante la juramentación de los nuevos directivos de la entidad.








