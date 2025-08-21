Economía

Sugef descarta irregularidades en elección de Rosaysella Ulloa como gerenta general del Banco Nacional

Superintendencia confirma que el nombramiento de la gerenta del Banco Nacional se ajustó a los procedimientos internos y a la ley

Por Óscar Rodríguez

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) descartó que existieran irregularidades en el proceso de selección y nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerenta general del Banco Nacional (BN).








