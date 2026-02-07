Economía

Laura Fernández tiene el objetivo de vender el BCR: Estos son los números del Banco de Costa Rica

¿Cuál es la posición del BCR en el sistema financiero, sus negocios principales y las ganancias de los últimos cinco años? Estos son los números de la entidad estatal

Por Óscar Rodríguez
La presidenta electa, Laura Fernández impulsará la venta del BCR para capitalizar las pensiones del IVM y ‘antes de que quiebre’.
La presidenta electa, Laura Fernández, impulsará la venta del BCR "antes de que quiebre", para capitalizar las pensiones del IVM . (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)







