Economía

Gerente del BCR a clientes tras mensaje de Laura Fernández: ‘Sus recursos están respaldados por un banco sólido’

Julio César Trejos responde a las declaraciones de Laura Fernández sobre la venta del banco y revela cifras clave de estabilidad.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Julio Cesar Torres, gerente general del BCR
Julio Cesar Trejos, gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), defendió la solidez del banco estatal. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCRJulio César TrejosLaura Fernández
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.