Gerente del BCR a clientes tras mensaje de Laura Fernández: ‘Sus recursos están respaldados por un banco sólido’

Julio César Trejos, gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), envió un mensaje a los clientes de la entidad estatal cuatro días después de que la presidenta electa, Laura Fernández, dijo que intentará vender la institución bancaria “antes de que quiebre”.

“Queremos transmitirle un mensaje de tranquilidad: sus recursos están respaldados por un banco sólido, estable y rentable . Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la institución, innovando y acompañándole como un aliado confiable para sus finanzas, hoy y en el futuro", se detalla en el mensaje del jerarca divulgado este viernes 6 de febrero.

Trejos reiteró la solidez financiera, rentabilidad y normalidad operativa de la entidad, después de las palabras de la mandataria electa el pasado lunes.

Laura Fernández aseguró, el pasado 2 de febrero, que el dinero de la venta del banco estatal se usará para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual afronta problemas de sostenibilidad.

Ella dijo que la venta debe darse antes de que el BCR “caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.

En su carta a los clientes, el gerente de la institución no hizo alusión directa a Fernández, ni a los supuestos actos de corrupción.

“Independientemente de las discusiones que puedan darse en el ámbito político, de la cual somos respetuosos, nuestra operación diaria permanece enfocada en servirles con la calidad y profesionalismo que nos caracteriza”, aseguró Trejos.

Para fundamentar el mensaje, preció que el Banco tuvo ganancias por ¢38.494 millones en el 2025, mantiene una suficiencia patrimonial del 14,40% (el mínimo es 10%) y una morosidad de la cartera de crédito del 2,72% (Sugef recomienda un porcentaje máximo el 3%). El saldo del dinero prestado por el banco es de ¢3.961.080 millones.

“La confianza de nuestros clientes se evidencia también en una captación total de ¢4.016.443 millones, así como en ingresos por servicios por ¢144.196 millones", destacó el gerente en su comunicado.

El gerente destacó el papel del BCR en el desarrollo económico y social de Costa Rica y reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la institución y acompañando a sus clientes como un aliado confiable para sus finanzas.