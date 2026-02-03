Banco de Costa Rica responde a Laura Fernández: ‘El BCR es estable y con una solvencia financiera sólida’

El Banco de Costa Rica tuvo ganancias de ¢38.494 millones en el 2025, es decir, 9,6% menos frente al 2024, según Sugef.

El Banco de Costa Rica (BCR) respondió a afirmaciones de la presidenta electa Laura Fernández, de vender la entidad “antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.

La entidad estatal brindó sus argumentos en contra de las afirmaciones de la próxima mandataria quien propone vender el Banco para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“El BCR es un banco estable, con una de las suficiencias patrimoniales más robustas y una solvencia financiera sólida en el mercado financiero costarricense“, se enfatizó en un comunicado.

Banco de Costa Rica responde a Laura Fernández

Asimismo, reafirmó su compromiso con la estabilidad financiera del país, la continuidad de los servicios a los clientes y la mejora continua mediante la innovación.

El BCR tuvo ganancias por ¢38.494 millones el año pasado, es decir una reducción del 9,6% (¢4.131 millones) respecto al 2024, cuando fueron de¢42.625 millones, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

En el comunicado, la entidad se indicó que cualquier iniciativa en ese sentido deberá resolverse en la Asamblea Legislativa y reiteró su respeto por los procesos democráticos del país.

La fracción del Partido Pueblo Soberano tendrá la mayor cantidad de diputados en el próximo Congreso: 31 de los 57 legisladores.

Además, aseguró que mantendrá su operación normal y enfocada en brindar servicios con excelencia; e instó a clientes y colaboradores a mantener la confianza en la institución, al asegurar que todas sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad.

La entidad financiera señaló que respeta las competencias de cada uno de los poderes del Estado y que esperará conocer con mayor detalle el contenido de la propuesta antes de emitir una posición oficial.

Natalia Suárez, gerente de Relaciones Públicas del BCR, resaltó en un video difundido por la institución el aporte clave para el desarrollo del país.

“El Banco lidera el desarrollo de obra pública, por ejemplo, con la construcción de Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. El BCR es un aliado del Estado en la democratización de los servicios como los pasaportes y las licencias”, destacó la funcionaria.

El BCR recordó que cuenta con una trayectoria de más de 148 años y que ha desempeñado un papel clave en el desarrollo económico y social de Costa Rica, mediante el apoyo a familias, empresas, pequeñas y medianas empresas y comunidades.

Además, destacó su aporte en la democratización de servicios públicos como la emisión de licencias y pasaportes, así como su amplia cobertura nacional, con 135 oficinas y cerca de 3.000 Puntos Tucán en todo el territorio.