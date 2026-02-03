Economía

Banco de Costa Rica responde a Laura Fernández: ‘El BCR es estable y con una solvencia financiera sólida’

El BCR argumentó que la iniciativa de Laura Fernández sobre una eventual venta requiere de la aprobación del Congreso.

Por Óscar Rodríguez
Banco de Costa Rica, edificio central
El Banco de Costa Rica tuvo ganancias de ¢38.494 millones en el 2025, es decir, 9,6% menos frente al 2024, según Sugef. (Rafael Pacheco Granados)







