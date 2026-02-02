Estos son los 57 diputados electos para el periodo 2026-2030 en Costa Rica:
Pueblo Soberano (PPSO)
- Nogui Acosta Jaén (San José)
- Kattia Alejandra Mora Montoya (San José)
- Stephan Brunner Neibig (San José)
- Mayuli del Carmen Ortega Guzmán (San José)
- Gonzalo Alberto Ramírez Zamora (San José)
- Anna Katharina Muller Castro (San José)
- Antonio Barzuna Thompson (San José
- José Miguel Villalobos Umaña (Alajuela)
- Zaira Murillo Marín (Alajuela)
- Gerardo Bogantes Rivera (Alajuela)
- Grethel María Ávila Vargas (Alajuela)
- Wilson Alfredo Jiménez Cordero (Alajuela)
- Kattia María Ulate Alvarado (Alajuela)
- Fernando Obaldia Álvarez (Alajuela)
- Cindy María Blanco González (Cartago)
- Robert Johsan Barrantes Camacho (Cartago)
- Yara Vanessa Jiménez Fallas (Cartago)
- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (Heredia)
- Juan Manuel Quesada Espinoza (Heredia)
- Nayuribe Guadamuz Rosales (Guanacaste)
- Daniel Asdrubal Siezar Cárdenas (Guanacaste)
- Cindy Dayana Murillo Artavia (Guanacaste)
- Royner Mora Ruiz (Puntarenas)
- María Isabel Camareno Camareno (Puntarenas)
- Ariel Alfonso Mora Fallas (Puntarenas)
- Ana Ruth Esquivel Medrano (Puntarenas)
- Osvaldo Artavia Carballo (Limón)
- Kristel Lizeth Ward Hudson (Limón)
- Sadie Esmeralda Britton González (Limón)
- Kathia Calvo Cruz (Limón)
- Reynaldo Arias Mora (Limón)
Liberación Nacional (PLN)
- Álvaro Ramírez Bogantes (San José)
- Iztarú Alfaro Guerrero (San José)
- Rafael Ángel Vargas Brenes (San José)
- Andrea Patricia Valverde Palavicini (San José)
- Marco Francisco Badilla Chavarría (San José)
- Karen Tatiana Alfaro Jiménez (Alajuela)
- Diana Murillo Murillo (Alajuela)
- Eder Francisco Hernández Ulloa (Alajuela)
- Janice Patricia Sandi Morales (Cartago)
- Salvador Padilla Villanueva (Cartago)
- Víctor Manuel Hidalgo Solís (Heredia)
- Ángela Ileana Aguilar Vargas (Heredia)
- Ronald Alberto Campos Villegas (Guanacaste)
- Karol Vanessa Matamoros Montoya (Guanacaste)
- Norjelens María Lobo Vargas (Puntarenas)
- Jesús Antonio Calderón Calderón (Puntarenas)
- Mangell Mc Lean Villalobos (Limón)
Frente Amplio (FA)
- Jose María Villalta Florez Estrada (San José)
- Vianey Briyith Mora Vega (San José)
- Antonio Trejos Mazariegos (San José)
- Sigrid Violeta Segura Artavia (Alajuela)
- Edgardo Vinicio Araya Sibaja (Alajuela)
- Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Cartago)
- María Eugenia Román Mora (Heredia)
Coalición Acción Ciudadana (CAC)
- Claudia Dobles (San José)
Unidad Social Cristiana (PUSC)
- Abril Gordienko (San José)