Laura Fernández tratará de vender el BCR para financiar deuda del Estado con el IVM

Presidenta electa asegura estar preocupada por la situación de la CCSS, pero anuncia medida extrema para cubrir falta de recursos

Por Aarón Sequeira
Laura Fernández asegura que, con la venta del BCR, se podría capitalizar el régimen de pensiones del IVM. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

