Impagos del gobierno obligan a la CCSS a usar, por primera vez, la reserva del IVM para pagar pensiones

Este punto crítico, que estaba previsto para el 2041, se adelantó en 16 años. Vea cuánto dinero se utilizó y qué efecto tiene esto

Por Arianna Villalobos Solís
CCSS, fachada
Un escenario previsto para 2041 se adelantó al cierre del 2025, cuando la CCSS tuvo que recurrir a la reserva del IVM para pagar pensiones ante los impagos del gobierno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

