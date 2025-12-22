Economía

Por primera vez, CCSS echaría mano de la reserva del IVM para pagar pensiones

Faltante de aportes estatales por ¢68.000 millones generan uso de una parte de la reserva y todos los intereses de las inversiones, confirmó la gerencia de Pensiones de la CCSS.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, el gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, y la fachada de la CCSS
Ante un faltante de ¢68.000 millones del Estado, la gerencia de Pensiones de la CCSS admite que podría usar la totalidad de intereses y parte de la reserva del IVM para pagar pensiones a finales del 2025. (Alonso Tenorio y Rafael Pacheco Granados/Alonso Tenorio y Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSIVMReserva IVMMinisterio de Hacienda
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.