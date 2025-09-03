Economía

Más de 420.000 personas en riesgo por recorte del Gobierno a la CCSS

Gerente Financiero de la Caja explicó a ‘La Nación’ cómo cubrirá el Seguro de Salud la atención de los grupos vulnerables ante el faltante estatal

Por Arianna Villalobos Solís y Óscar Rodríguez

El gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional del 2026 menos recursos para financiar el Seguro de Salud, lo cual tendrá un impacto de manera directa en la atención que reciben en clínicas y hospitales 420.000 personas en condición de vulnerabilidad, según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)








