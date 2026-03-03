Laura Fernández es declarada oficialmente la presidenta electa de Costa Rica

Laura Fernández Delgado fue declarada este martes por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como la presidenta electa de Costa Rica para el periodo constitucional 2026-2030. Los magistrados también oficializaron a Francisco Ernesto Gamboa Soto como el próximo primer vicepresidente y a Douglas Soto Campos, como el futuro segundo vicepresidente.
Las autoridades electas asumirán funciones a partir del próximo 8 de mayo. La asunción de Fernández marcará la segunda ocasión en que una mujer encabeza el Poder Ejecutivo, luego que Laura Chinchilla hiciera historia en 2010.
La candidata electa por el partido Pueblo Soberano (PPSO), será la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica.
Noticia en desarrollo.