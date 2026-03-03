Política

Laura Fernández es declarada oficialmente la presidenta electa de Costa Rica

Asumirá el próximo 8 de mayo para el periodo constitucional 2026-2030

Por Lucía Astorga
Convención del partido PPSO de la candidata Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
Laura Fernández resultó electa como presidenta de la República en las elecciones nacionales celebradas el pasado 1.º de febrero. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

