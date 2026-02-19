Estos son los proyectos de ley que Laura Fernández pide a los diputados dejar aprobados; así respondieron los jefes de fracción

Laura Fernández, presidenta electa y ministra de la Presidencia, se reunió con las jefaturas de fracción salientes, para solicitarles la priorización de siete proyectos de ley.

Laura Fernández, ministra de la Presidencia y presidenta electa de la República, les pidió a los jefes de las fracciones legislativas apurar el trámite y dejarle aprobados siete proyectos de ley, antes de que termine el actual periodo de esta Asamblea Legislativa.

Se trata de cuatro créditos internacionales, así como reformas en temas ambientales, de atención en salud y una modificación sobre el tema de expropiaciones.

Laura Fernández pide a la Asamblea aprobar 7 proyectos de ley

El primer préstamo es el de $770 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ampliación del corredor vial San José-San Ramón, así como el de $880 millones, con esa misma entidad, para la construcción del tren rápido de pasajeros (TRP).

Adicionalmente, mencionó un crédito sobre resiliencia climática y otro para apoyo presupuestario del gobierno central.

Laura Fernández se reunió con los jefes de fracción este jueves por la mañana en el Congreso. Luego brindó declaraciones a la prensa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También solicitó a los jefes de las fracciones parlamentarias apurar el paso de la iniciativa para autorizar la explotación de minería metálica a cielo abierto en Crucitas, una reforma a la Ley de Expropiaciones para apurar estos procedimientos que permitan acelerar la obra vial y, finalmente, la propuesta para facilitar la contratación de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social, presentada por la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) María Marta Carballo, aliada del gobierno.

Así respondieron los jefes de fracción a la ministra

Frente a la solicitud lanzada por la ministra Fernández, los jefes de fracción manifestaron un amplio consenso en la mayoría de iniciativas, salvo en el tema de Crucitas, donde la jefa del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, puntualizó que hay diferentes propuestas con diferentes enfoques de solución.

El vocero del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, celebró la actitud de la presidenta electa respecto a que ya pasaron las elecciones y toca ver las cosas sin banderas políticas.

El verdiblanco aseguró que todos los expedientes mencionados por la ministra son de mucha importancia, pero le planteó la necesidad de avance real en las 500 expropiaciones que se deben hacer para la ampliación del corredor vial hacia San Ramón.

“Hemos aprobado cerca de 600 leyes en este periodo legislativo y una serie de empréstitos, importantes para el país, necesarios. Nuestra fracción no se ha negado a apoyar cuando ha sido necesario, pero a veces hay lentitud a la hora de la ejecución de parte del Poder Ejecutivo”, dijo Izquierdo.

Además de felicitarla por su triunfo y por ser una mujer en la Presidencia de la República, Rocío Alfaro le dijo que era importante que tenga la disposición de que, como ministra de la Presidencia, mantenga canales de comunicación abiertos con las fracciones legislativas.

Sobre la iniciativa de especialistas en la CCSS, Alfaro le pidió abrir comunicación para hablar sobre la retención de profesionales en esa institución y no solo la apertura en tema de formación de esos especialistas médicos.

El jefe del PUSC, Alejandro Pacheco, manifestó total afinidad con la lista de proyectos solicitados por Laura Fernández, pero sí le pidió a la ministra entrar en la discusión sobre la ampliación de la ruta 10, en Turrialba, donde se está restringiendo el paso de vehículos articulados, así como las obras en Taras-La Lima y el hospital cartaginés.

Gilberto Campos, jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), le señaló la ausencia de proyectos sobre seguridad en la lista del gobierno, cuando el país atraviesa una fuerte crisis de violencia.

Por su parte, José Pablo Sibaja, de Nueva República, habló de la exploración y explotación de tierras raras en el país, así como de la exploración y explotación de petróleo y gas natural que su partido ha venido impulsando.

Sibaja le señaló a Fernández que, efectivamente, en la Comisión de Hacendarios encontraron que el préstamo con el BCIE para la ampliación de la carretera a San Ramón tiene altas tasas de interés, por lo que instó a la ministra a revisar eso con el banco, tal como lo prometieron representantes del gobierno.