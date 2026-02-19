Diputados piden a Rodrigo Chaves decidirse: créditos para grandes obras o jornadas 4-3, porque ‘no todo se puede’

Laura Fernández se reunirá este jueves con los jefes de las fracciones legislativas, en su rol de ministra de Presidencia, para pedirles avance en proyectos de interés de Chaves.

A poco más de dos meses para que los actuales diputados terminen su periodo en la Asamblea Legislativa e inicien gestión los nuevos congresistas, las fracciones políticas afirman que el gobierno debe definir prioridades y reconocer lo que sí puede aprobarse y lo que definitivamente no es viable para las ocho semanas que faltan.

En los últimos días, se ha reiterado desde Zapote y desde las curules chavistas en el plenario una urgencia para que avancen varios proyectos de ley de interés de Rodrigo Chaves.

Entre ellos, están el préstamo de $800 millones para la construcción del tren rápido de pasajeros (TRP), o el de $770 millones para ampliar el corredor vial San José-San Ramón, y el plan para explotar oro en Crucitas.

Esas fueron las iniciativas que mencionó la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, este lunes en la carta donde decía que tiene puentes con el Congreso, pero también acusó a las fracciones legislativas de “obstaculizar todos los proyectos propuestos por el gobierno”.

Sin embargo, los millonarios créditos apenas llegaron a la Comisión de Hacendarios en setiembre, en el caso de la ampliación de la vía a San Ramón, y en noviembre, en el caso del TRP.

Entre setiembre y octubre, ese órgano parlamentario tenía la obligación constitucional de priorizar el Presupuesto Nacional. Además, la Asamblea se fue de vacaciones entre diciembre y enero.

Si esas iniciativas llegan al plenario en los próximos días, chocarían con un muro que el Poder Ejecutivo no ha querido derribar: el proyecto de jornadas laborales extendidas de 12 horas, o jornadas 4-3, con sus centenares de mociones.

Plan de jornadas 4-3, ‘inviable’

El criterio de varios legisladores de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA), Liberal Progresista (PLP) e independientes es que Zapote debe ceder en algo, porque no todo puede avanzar.

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, rechazó la acusación de Laura Fernández sobre supuesta obstaculización y las declaraciones de Rodrigo Chaves.

Ramírez dijo que ese foro le ha dado prioridad al préstamo para la ampliación del corredor vial a San Ramón. También señaló que el trabajo de la comisión permitió advertir que la tasa de interés de ese crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es mucho más alta que las tasas crediticias en el mercado, por lo que el gobierno se comprometió a renegociar con el banco y traer un addéndum al préstamo para tener mejores condiciones.

“Yo creo que es hora de que valoremos que jornadas 4-3 es un proyecto que ya no se va a aprobar en este periodo legislativo. Debe entrar a análisis de los próximos diputados, desde cero, y deberían ser ellos los que asuman la responsabilidad de esa iniciativa. Debe valorarse dejarlo para la próxima Asamblea. Es una decisión que deben tomar los jefes de fracción junto con el gobierno”, dijo Ramírez.

El diputado independiente Luis Diego Vargas calificó como urgentísima la aprobación de los créditos, porque son para obras viales que los costarricenses necesitan. Destacó que ya jornadas 4-3 se desarmó, no solo por la realidad política, sino por los cambios que se le hicieron a la iniciativa.

“A 4-3 lo haría a un lado. No gastaría más tiempo y pondría solo proyectos de interés, como los créditos que, para mí, son urgentes. Un crédito se aprueba hoy, para la contratación dura hasta siete meses y el arranque de la obra empieza en un año, si nos va bien”, dijo Vargas.

La jefa del FA, Rocío Alfaro, enfatizó que la opción de avanzar con los proyectos mencionados por Laura Fernández no empataría con el trámite del plan de jornadas de 12 horas, por lo que es urgente sentarse a negociar lo que sí tiene condiciones y donde Zapote pueda crear condiciones.

“En el tema de Crucitas, que es una cuestión país, ellos tienen un proyecto, nosotros otro, y hay que sentarse a buscar opciones. Si van a poner en prioridad proyectos que, de antemano, se sabe que no tienen viabilidad política real, están saboteando su propia agenda de prioridades”, dijo Alfaro.

Eliécer Feinzaig, del PLP, dijo que por cuatro años el gobierno ha demostrado no saber fijar prioridades, sino solamente pelear.

“Entiendo la carrera. Ellos quieren pasar un montón de proyectos. En la misma premura están todos los diputados. Lo que vemos es un montón de proyectos populistas que la gente apoya por vergüenza de no apoyarlos, sin considerar las consecuencias.

“Quieren ciertos proyectos, pero ellos escogen mantener atascado el plenario con un proyecto que no va para ningún lado, jornadas 4-3. Así como está, no va a pasar”, dijo Feinzaig.

El liberal agregó que Laura Fernández debe acordarse de que va a ser presidenta a partir del 8 de mayo y fijar las prioridades para las semanas que quedan.

Alejandro Pacheco, del PUSC, enfatizó que las prioridades gubernamentales deben ir hacia proyectos que no traben el trabajo del Congreso, porque jornadas de 12 horas es materialmente imposible que se apruebe ya.

“El crédito para la ruta 1 es muy importante y al préstamo para el tren no se le ha dado la importancia debida de parte del gobierno. Hasta ahora está en la carpeta del Ejecutivo, ya al final del periodo legislativo”, dijo.

En el caso del proyecto para autorizar minería en Crucitas, Pacheco dijo que no lo ve tan posible, porque tiene mociones que podrían obstaculizar su trabajo.

El socialcristiano también cuestionó que Chaves no le diera prioridad a jornadas entre noviembre y enero.