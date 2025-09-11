Política

Dictaminado proyecto de gobierno que autoriza minería a cielo abierto en Crucitas

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.717, se aprobó por mayoría en la Comisión de Alajuela

Por Luis Enrique Brenes
San Carlos Cutris Alajuela
La Comisión de Alajuela dictaminó este proyecto por mayoría, con ocho votos a favor y uno en contra. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Luis Enrique Brenes

