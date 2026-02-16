Política

Laura Fernández pide reunión a los jefes de las fracciones legislativas

Ministra de la Presidencia intentaría reparar conversación con bancadas, pero los acusa de bloquear planes del gobierno

Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
Mientras la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, pide una reunión a los jefes de las fracciones políticas, igualmente los acusa de obstaculizar el avance de los proyectos de ley del gobierno. (Asamblea Legislativa/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

