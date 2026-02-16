Laura Fernández pide reunión a los jefes de las fracciones legislativas

Mientras la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, pide una reunión a los jefes de las fracciones políticas, igualmente los acusa de obstaculizar el avance de los proyectos de ley del gobierno.

Laura Fernández, ministra de la Presidencia y presidenta electa, solicitó este lunes una reunión a los jefes de las fracciones de la Asamblea Legislativa.

Con la solicitud del encuentro, Fernández busca reparar la conversación entre el gobierno de Rodrigo Chaves y las bancadas políticas, un año después de que ella dejó ese cargo, tiempo en el cual el Ministerio de la Presidencia estuvo vacante.

Así lo informó la Presidencia de la República por medio de un comunicado difundido este lunes, vía chat de prensa oficial.

A pesar de que la presidenta electa asegura que está tendiendo puentes con la Asamblea Legislativa actual, para los dos meses y medio que quedan de gestión parlamentaria, en ese comunicado acusó a las fracciones legislativas de “obstaculizar todos los proyectos de ley propuestos por el gobierno”.

Noticia en desarrollo