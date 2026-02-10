AyA despide a Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN; diputado denuncia persecución política de Rodrigo Chaves

El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, tenía una plaza en el AyA.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) despidió este martes al jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo.

Así lo dio a conocer el canal Trivisión, que publicó una copia de la resolución de la Gerencia General de esa institución, con número de oficio GG-2026-00453.

Óscar Izquierdo denuncia persecución política tras ser despedido del AyA

Luego de hablar con varios compañeros de su fracción, incluso de hablar con la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, Izquierdo denunció desde su curul, en el plenario, que está siendo víctima de persecución política de parte del gobierno de Rodrigo Chaves.

De hecho, ya desde setiembre pasado, cuando se iba a discutir el primer levantamiento de la inmunidad de Chaves por una acusación penal, Izquierdo denunció que no cedería a las amenazas del mandatario.

“Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto, desde que tengo uso de memoria. Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme el día de hoy, sin argumentos. Es inaudito, incomparable. La persecución política en la que ha caído”, dijo el vocero liberacionista.

En su intervención, Izquierdo aseguró que la Dirección Jurídica del AyA advirtió que la destitución no se podía hacer y que la Junta Directiva de la institución recibió una advertencia de una firma jurídica externa de que tampoco podía hacer la destitución.

“Contra criterio jurídico, sin criterio técnico, sin ninguna razón, me entero por los medios y luego por un correo electrónico”, dijo.

Izquierdo retó a quienes han cuestionado que solo tenía cuatro o cinco subalternos y los calificó como mediocres.

“Yo hacía un trabajo ejemplar en el AyA, teniendo solo cuatro o cinco empleados a cargo. En cambio, los mediocres solo se valen de artimañas”, dijo el jefe del PLN.

Noticia en desarrollo