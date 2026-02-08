Política

Rodrigo Arias ve inviable plan de jornadas 4-3 y pide a gobierno ser realista para cambiar prioridades

Presidente legislativo afirma que él apoya jornadas extendidas, pero cree que es imposible sacarlo en tres meses

Por Aarón Sequeira
Sesión de plenario legislativo
Rodrigo Arias plantea la necesidad de sacar el proyecto sobre jornadas 4-3 de la agenda legislativa, para permitir el avance de otros asuntos. El oficialismo, liderado por Pilar Cisneros y Daniel Vargas, rechaza esa opción. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







