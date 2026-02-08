Rodrigo Arias ve inviable plan de jornadas 4-3 y pide a gobierno ser realista para cambiar prioridades

Rodrigo Arias plantea la necesidad de sacar el proyecto sobre jornadas 4-3 de la agenda legislativa, para permitir el avance de otros asuntos. El oficialismo, liderado por Pilar Cisneros y Daniel Vargas, rechaza esa opción.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, considera inviable la aprobación del proyecto de jornadas laborales extendidas 4-3, a menos de tres meses de que los actuales diputados terminen su periodo parlamentario.

Así lo manifestó el jueves pasado, en la reunión semanal de las jefaturas de fracción del Congreso, cuando puso sobre la mesa la propuesta de frenar la vía rápida que actualmente se le aplica a ese proyecto y dar prioridad a otras iniciativas y asuntos que requieren atención de los congresistas, entre ellos el nombramiento de magistrados suplentes en dos salas de la Corte Suprema de Justicia.

El jerarca parlamentario puso sobre la mesa el hecho de que los actuales legisladores terminan su paso por la Asamblea el próximo 30 de abril y, a estas alturas, solamente se han tramitado 872 mociones de fondo de las 2.564 presentadas por legisladores del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN), principalmente.

Además, por cada moción de fondo que se ha presentado, existe una moción de revisión, para intentar revertir la votación original.

La discusión del proyecto sobre jornadas, al cual se le aplicó un procedimiento de vía rápida, obliga a los congresistas a sesionar en el plenario dos veces por día, mañana y tarde, lo que impide que otros órganos legislativos tengan tiempo para trabajar y hacer que avancen otros proyectos.

El 19 de enero pasado, se votaron 14 mociones, cuya aprobación obligó a suspender el trámite de la iniciativa, mientras se consultaban los cambios aprobados, por lo que este martes finalmente se reactivará el trámite, con una sesión de plenario por la mañana.

“Eso tiene implicaciones en varias comisiones; con esto se cierra la posibilidad de que trabajen varias comisiones. Yo creo realmente que no vamos a lograr mucho. Vamos a perder mucho tiempo que podríamos aprovechar en otros proyectos de ley que sí se van a aprobar. Esa es la verdad, para ser franco”, planteó Arias a los diferentes voceros partidarios.

En particular, el presidente legislativo les pidió a los diputados definir qué camino tomar y le planteó a la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, la necesidad de ser realista para entender qué es viable y qué no, por la cantidad de mociones que tiene presentadas ese proyecto.

“Eso nos llevaría de seis a ocho meses. Tenerlo ahora, hasta que terminemos estas sesiones del periodo ordinario, significaría no ver ningún otro proyecto y dejar el de jornadas sin aprobar. Eso hay que definirlo”, dijo Arias, quien enfatizó que su opinión personal es a favor del proyecto de ley.

Chavistas en contra de frenar jornadas 4-3

Frente a la petición de Arias para que el gobierno apoye el cambio de prioridades, Pilar Cisneros les recordó que se necesitan 38 votos para dejar sin efecto la vía rápida que se le aplica al plan de jornadas extendidas.

“Es muy importante que el pueblo sepa quiénes son los que no quieren que este proyecto avance. Son miles de empleos los que están en juego. Hay empresas que necesitan jornadas de 24 horas”, alegó Cisneros.

Rocío Alfaro, jefa del FA, auguró que la futura fracción frenteamplista mantendrá la misma oposición al proyecto de jornadas laborales extendidas, porque enfatizó que es un retroceso de un siglo en los derechos laborales de los costarricenses. (John Durán/La Nación)

En respuesta a Cisneros, la jefa del FA, Rocío Alfaro, enfatizó que efectivamente es importante que se conozca la posición de su partido en contra de ceder en el irrespeto a los derechos laborales y contra el retroceso de un siglo en la normativa laboral.

De hecho, enfatizó que la próxima fracción frenteamplista, que estará conformada por siete legisladores, en vez de seis, traerá el mismo espíritu contra el proyecto de jornadas extendidas.

“Posiblemente, no hablamos, entonces, de 2.500 mociones, sino de 5.000 contra ese proyecto, porque los que vienen son más cargas que los que estamos ahora”, dijo la vocera frenteamplista.

El subjefe de los diputados chavistas, Daniel Vargas, aseguró que quitar ese proyecto de las prioridades durante los próximos no garantiza que vaya a tener un mejor ambiente en la próxima Asamblea, precisamente por la presencia de los siete frenteamplistas.

“No estaríamos de acuerdo en removerlo de la agenda”, advirtió Vargas.

Prioridades para la recta final

Mientras tanto, las fracciones del PLN y la Unidad Social Cristiana (PUSC) tienen la intención de impulsar varias iniciativas, antes de que se les acabe el tiempo en la curul.

Alejandro Pacheco, de la Unidad, dijo que su partido impulsa la eliminación del beneficio del brazalete electrónico para personas imputadas por delitos cometidos con armas, así como la iniciativa sobre la formación de especialistas, la reforma a educación dual y el patrocinio de bebidas alcohólicas al deporte.

Por su parte, Cisneros espera que el préstamo para la construcción de la ruta 1 pueda salir aprobado en estos tres meses, así como el plan sobre Crucitas. En caso de no avanzar los proyectos sobre Ciudad Gobierno y la marina de Limón, cree que podrán avanzar con los 31 votos chavistas de la próxima Asamblea.

La subjefa liberacionista, Alejandra Larios, mencionó el proyecto sobre rendición de cuentas de los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que ya está en plenario, o bien, el proyecto de Óscar Izquierdo contra las estafas bancarias.