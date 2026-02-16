Laura Fernández renuncia a su plaza en propiedad en el Mideplán

La presidenta electa, Laura Fernández, renunció a su plaza en propiedad en el Mideplán, este lunes.

Laura Fernández, presidenta electa y ministra de la Presidencia, renunció este lunes a la plaza en propiedad que tenía en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).

Así consta en la carta remitida por Fernández a Marlon Navarro, jerarca del Mideplán, donde afirma que ella tomó la decisión de renunciar a esa plaza luego de ganar las elecciones nacionales del 1.º de febrero.

En la carta, Fernández explica que, al tomar la decisión, se le informó de que posee un buen número de días de vacaciones acumuladas en esa plaza en propiedad de profesional 2.

Aunque la presidenta electa tenía la intención de ir disfrutando sus días de vacaciones, aseguró en la carta que finalmente decidió renunciar al puesto.

Dicha renuncia al puesto en propiedad es efectiva a partir de este lunes 16.

Aunque Laura Fernández ha tenido esa propiedad en el Mideplán durante 12 años, solo ha trabajado en dicho cargo durante tres años y siete meses, y ha recibido permisos sin goce de salario aprobados por los jerarcas de turno durante el resto del tiempo.

La primera licencia es de momento la más extensa:

-Del 1.° de mayo del 2014 al 30 de abril del 2018, periodo en que fue asesora del entonces diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo. Además, fue candidata a vicepresidenta en la fórmula presidencial de Redondo de las elecciones del 2018.

Tras terminar ese periodo legislativo en el 2018, Fernández volvió a Mideplán por cerca de dos años, hasta que tomó una nueva licencia:

-Del 15 de junio del 2020 al 17 de enero del 2022, periodo en que de nuevo trabajó con Mario Redondo, pero ahora en la Municipalidad de Cartago, donde el excandidato presidencial empezó a fungir como alcalde desde el 2020.

En diciembre del 2021, El Observador reportó que personal de confianza de Redondo fue removido tras el escándalo del Caso Diamante, en el que el alcalde figuró como investigado. Uno de esos puestos era el de Fernández, quien hasta enero del 2022 ejerció como directora del área de Planeamiento Estratégico.

Luego, Fernández tomó una tercera licencia:

-A partir del 8 de mayo del 2022, aunque en esta ocasión se mantuvo dentro de Mideplán, pues asumió como ministra de Planificación del gobierno de Rodrigo Chaves.

Esta licencia culminó el 23 de junio del 2024, un día antes de que inició funciones como ministra de la Presidencia, sin dejar de ser jerarca de Planificación, tras la renuncia de Natalia Díaz Quintana.

-Fernández solicitó un nuevo permiso que inició el 1.° de julio de ese mismo año y terminó el 15 de febrero de este 2025, dos semanas después de que renunció al gabinete junto a los ministros Mauricio Batalla (Obras Públicas y Transportes); Francisco Gamboa (Economía); y Anna Katharina Müller (Educación).

El 14 de julio, Fernández aseguró durante una entrevista en el noticiero Telediario, de Multimedios, que presentaría su precandidatura para las elecciones presidenciales del 2026 con el PPSO. Dos semanas después, presentó su precandidatura de forma oficial, para luego ser ratificada como candidata presidencial al no haber otro precandidato en el partido chavista.

El 16 de febrero, un día después de concluida la cuarta licencia, inició una nueva que rigió hasta el 31 de julio. Esta, a su vez, fue prorrogada el 1.° de agosto y hasta el 1.° de febrero del 2026, día en que se celebraron las elecciones presidenciales.

Hasta el 7 de mayo, Fernández ejercerá como ministra de la Presidencia y, a partir del 8 de mayo de este año y hasta el 7 de mayo de 2030 ejercerá como presidenta.

Una vez que deje ese cargo, empezará a devengar una pensión como expresidenta que, según la legislación vigente, será igual a la remuneración mensual de los diputados.