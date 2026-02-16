Política

Laura Fernández renuncia a su plaza en propiedad en el Mideplán

Presidenta electa ejercerá, entre febrero y mayo, como ministra de la Presidencia, y puede recibir una pensión cuando termine su mandato

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira, Lucía Astorga, y Yeryis Salas
Laura Fernández
La presidenta electa, Laura Fernández, renunció a su plaza en propiedad en el Mideplán, este lunes. (MARVIN RECINOS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezMideplánPuesto en propiedadPresidenta electaMinistra de la Presidencia
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.