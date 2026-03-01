Corrillos Políticos

Laura Fernández hereda un aumento de ¢3 billones en la deuda pública con efectos para ciudadanos; se asoma primera propuesta para equilibrar

La principal apuesta del futuro jefe de fracción de Pueblo Soberano, para tratar de equilibrar la deuda; requerirá de negociación con los opositores

Por Esteban Oviedo
La presidenta electa, Laura Fernández, hereda una deuda pública de más de ¢31 billones. El futuro jefe de fracción del oficialismo, Nogui Acosta, señala la principal apuesta para equilibrar el endeudamiento.
