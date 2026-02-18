Trabajadores del Gobierno Central con salario compuesto recibirán entre ¢10.000 y ¢20.000 de aumento salarial

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció un aumento salarial de ¢10.000 para buena parte de los trabajadores del Gobierno Central. El ajuste, discutido en el Consejo de Gobierno, regirá a partir del 1.° de abril y aplicará para los trabajadores que se mantengan en el esquema de salario compuesto y que no superen el salario global de referencia de sus respectivos puestos.

Además, Chaves indicó que se otorgarán otros ¢10.000 a quienes tengan salarios base iguales o inferiores a ¢514.600. Es decir, estos trabajadores devengarán un incremento de hasta ¢20.000.

“Esta disposición beneficiará a más de 28.000 funcionarios en los primeros niveles de la escala salarial. Asimismo, cerca de 6.500 funcionarios migrarán del esquema de salario compuesto al esquema de salario global”, indicó un comunicado de prensa del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Entre los beneficiarios, figuran policías de la Fuerza Pública, del sistema penitenciario y oficiales de Tránsito, además de conserjes, cocineros, misceláneos de centros educativos, guardas de seguridad y personal de apoyo administrativo y técnico.

El incremento fue posible “en un contexto en el cual la variación acumulada del índice de precios al consumidor (IPC) en 2025 cerró en -1,23%”, indicó el Mideplan.