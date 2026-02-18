Política

Rodrigo Chaves y Laura Fernández se reunirán con Donald Trump en Florida

El mandatario indicó que abordarán el programa ‘Escudo de las Américas’ junto a otros presidentes latinoamericanos

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Trump “no ve bien” hacer lo mismo que Laura Fernández propone con Rodrigo Chaves en Costa Rica
El presidente Rodrigo Chaves anunció que viajará a Florida junto a la presidenta electa Laura Fernández para reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump. (La Teja/La Teja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesLaura FernándezDonald TrumpEscudo de las Américas
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.