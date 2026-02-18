Rodrigo Chaves y Laura Fernández se reunirán con Donald Trump en Florida

El presidente Rodrigo Chaves anunció que viajará a Florida junto a la presidenta electa Laura Fernández para reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se reunirán en Florida con el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir un programa denominado “Escudo de las Américas”.

La iniciativa busca proteger a América Latina de amenazas como el narcotráfico y el sicariato, según explicó Chaves. Añadió que él planteará, además, el tema de la minería ilegal.

Tras la invitación de Trump, en coordinación con el canciller Arnoldo André, el Gobierno costarricense decidió que Fernández acompañará a Chaves en la visita. A la reunión también asistirán otros mandatarios latinoamericanos.

“Ella me va a acompañar no solo en el viaje, sino que se va a sentar en la mesa principal con los mandatarios de esos 13 países de una mentalidad similar, los aliados verdaderos de los Estados Unidos”, afirmó.

Según el mandatario, la intención es que la presidenta electa “dé la primera impresión ante la comunidad internacional”.

Aunque Chaves no precisó la fecha del viaje a Florida, adelantó que posteriormente asistirá junto a Fernández a la toma de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, programada para el 11 de marzo.

El mandatario indicó que Kast será un “aliado importante”, al considerar que América Latina se está consolidando alrededor de los valores que impulsa su gobierno y los que ha declarado Fernández: “Liberal en lo económico y conservador en lo social, protección y servicio a los ciudadanos para que la democracia se haga cada vez más fuerte y sólida y no se deteriore”.