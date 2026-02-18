Laura Fernández crea equipo técnico encargado de reformas de ley prometidas en campaña

Laura Fernández, presidenta electa, participa en la conferencia de prensa semanal con el mandatario Rodrigo Chaves. Durante la misma, presentó a su equipo técnico para reformas legales.

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica y actual ministra de la Presidencia, anunció la creación de un equipo técnico compuesto por cuatro abogados para la elaboración de reformas legales que forman parte de sus promesas de campaña.

Así lo anunció este miércoles en su tradicional conferencia de prensa en Casa Presidencial.

Las personas que conformarán este grupo, el cual trabajará ad honorem, según indicó Fernández, son:

María Lourdes Echandi, especialista en derecho público y exprocuradora adjunta de la República. Fabián Volio, especialista en derecho constitucional. Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Seguridad. Fabián Silva, experto constitucionalista.

Fernández indicó que, el pasado 1.º de febrero, los costarricenses le otorgaron la orden de “consolidar una transformación que le haga bien al país”.

Señaló que ese mandato está consignado en su plan de gobierno, que contempla propuestas que requieren reformas legales. Fernández agregó que ya empezó a trabajar en ellas, para presentarlas a la próxima Asamblea Legislativa.

La tarea del equipo técnico asesor será formular los proyectos de ley con los que pretende reformar la ley de usura, la reglas de ejecución de la pena y los mecanismos de contratación pública, para el desarrollo de iniciativas como la Marina de Limón y Ciudad Gobierno.

“Yo me siento con ellos bien acompañada y estoy segura que el servicio que le darán al país será desinteresado en lo personal y muy comprometido en enderezar lo que está mal en el país”, agregó la ministra de la Presidencia y presidenta electa.