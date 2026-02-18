Política

Laura Fernández crea equipo técnico encargado de reformas de ley prometidas en campaña

Entre las tareas del equipo técnico estarán la generación de cambios a la ley de usura, a la reglas de ejecución de las penas y a los mecanismos de contratación pública.

Por Cristian Mora
Laura Fernandez, presidenta electa, participa en la conferencia de prensa semanal con el mandatario Rodrigo Chaves.
Laura Fernández, presidenta electa, participa en la conferencia de prensa semanal con el mandatario Rodrigo Chaves. Durante la misma, presentó a su equipo técnico para reformas legales. (Cristian Mora/Cristian Mora)







