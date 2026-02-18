Rodrigo Chaves vetará ley que regula la ejecución de las penas

El presodente Rodrigo Chaves reiteró su oposición al proyecto para la ejecución de la pena y anunció que vetará la propuesta, de ser aprobada en segundo debate.

El presidente Rodrigo Chaves anunció este miércoles que vetará el proyecto de ley que busca regular la ejecución de las penas impuestas a los condenados, tanto en el sistema penitenciario como en el régimen semiinstitucional (cuando la persona sale de la cárcel mediante beneficios condicionados).

La propuesta Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas fue aprobada en primer debate el pasado 16 de febrero, con 32 votos a favor y 8 en contra. Inicialmente, el expediente 24019 logró avanzar gracias a un consenso alcanzado entre los tres poderes de la República. No obstante, a finales del año 2025, Chaves le retiró su respaldo al texto, desconvocándolo del periodo de sesiones extraordinarias y calificándolo de mamotreto.

Aún está pendiente la aprobación del proyecto en segundo debate. Una vez superada esa etapa, el texto será remitido al Poder Ejecutivo para su firma y publicación; hasta ese momento, el presidente Rodrigo Chaves podrá ejercer su potestad de veto sobre la iniciativa.

Noticia en desarrollo.