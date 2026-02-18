Política

Rodrigo Chaves vetará ley que regula la ejecución de las penas

La propuesta, aprobada en primer debate y aún pendiente de una segunda votación, podría ser frenada por el Ejecutivo, que retiró su apoyo al texto meses atrás

Por Lucía Astorga
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
El presodente Rodrigo Chaves reiteró su oposición al proyecto para la ejecución de la pena y anunció que vetará la propuesta, de ser aprobada en segundo debate. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Rodrigo ChavesAsamblea LegislativaLey de ejecución de la penaVeto
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

