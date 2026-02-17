Asamblea Legislativa aprueba en primer debate ley que regula la ejecución de las penas

Ley que busca regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad impuestas por los tribunales de justicia, se aprobó en primer debate.

Con 32 votos a favor, 8 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas, expediente 24.019.

La votación se llevó a cabo el 16 de febrero en la Asamblea Legislativa. Votaron en contra la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, junto con otros compañeros de bancada, además del diputado independiente Leslye Bojorges.

Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas presentada por el presidente legislativo ,Rodrigo Arias Sánchez, cuenta con aprobación en primer debate . Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El proyecto, presentado por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, tiene como objetivo regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad impuestas por los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

La propuesta pretende establecer reglas claras sobre cómo deben cumplirse las condenas dictadas por los jueces, así como fortalecer los mecanismos de control y supervisión del sistema penitenciario. Además, busca garantizar que la ejecución de la pena contribuya a la reinserción social de las personas sentenciadas.

Aunque el texto ya superó el primer debate, deberá someterse a una segunda votación el jueves 19 de febrero para su aprobación definitiva.

En diciembre del 2024, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, retiró el apoyo y descalificó el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena , pese a que su propio gobierno lo impulsó en la Asamblea Legislativa. Incluso, la jefa de fracción oficialista, la diputada Pilar Cisneros, defendió la iniciativa y la votó a favor en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

En la conferencia de prensa del 4 de diciembre, Chaves aseguró que había decidido desconvocar el proyecto de ley porque es “un mamotreto” creado por la diputada independiente, Gloria Navas, y la presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.