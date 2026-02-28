Política

Primera apuesta de Nogui Acosta será reunir 38 votos para autorizar al gobierno eurobonos por $13.500 millones durante nueve años

Jefe de la fracción chavista entrante afirma que PLN y FA entienden las razones para autorizar la emisión de eurobonos

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Nogui Acosta Jaén
Nogui Acosta cree que se podrían aprobar el proyecto para autorizar la colocación de eurobonos, por $13.500 millones, sin condiciones previas exigidas desde la oposición. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nogui AcostaJefe chavistaPPSOEurobonos
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.