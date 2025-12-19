Economía

Gobierno propone emisión de $13.500 millones en eurobonos por avalancha de vencimientos de deuda

Iniciativa plantea vender $1.500 millones anuales en bonos por nueve años; en los próximos cinco años vence cerca del 45% de la deuda pública, advierte Hacienda.

Por Luis Enrique Brenes
03/09/2024 San José. Edificio central del Ministerio de Hacienda. Foto: Rafael Pacheco Granados
Este proyecto de ley sobre eurobonos se tramita bajo el expediente 25.363 fue presentado el 18 de diciembre y firmado por el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Rudolf Lucke. (Rafael Pacheco Granados)







Ministerio de HaciendaEurobonosDeuda públicaTítulos valores
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

