Economía

Fitch señala riesgos para Costa Rica por la persistente inflación negativa

Fitch Ratings advierte sobre un peligro inusual para la economía de Costa Rica que podría golpear la recaudación y la deuda. Descubra de qué se trata el riesgo.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Fitch Ratings advirtió a Costa Rica que la inflación negativa puede tener efectos adversos a nivel fiscal.
Fitch Ratings advirtió a Costa Rica que la inflación negativa puede tener efectos adversos a nivel fiscal. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fitch Ratingsinflacióncalificación de riesgo
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.