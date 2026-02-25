Política

‘No me avergüenza’. Rodrigo Chaves se refiere al aumento de la deuda pública que impedirá subir salarios a funcionarios en 2027

Presidente de la República afirma que hay que seguir por la misma ruta de contención fiscal

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Ultima conferencia de prensa, del presidente de la República, Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves defendió el manejo fiscal de su gobierno tras el aumento de la deuda por encima del 60% del PIB. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesRegla FiscalLaura FernándezEndeudamientoMinisterio de Hacienda
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.