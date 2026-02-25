Economía

Futuro gobierno afrontará escenario más duro de la regla fiscal en 2027

Resultado fiscal del 2025 ubica la relación deuda/PIB en 60,4%, nivel que implica un escenario más restrictivo en el gasto para el segundo año de la administración de Laura Fernández

Por Arianna Villalobos Solís y Óscar Rodríguez
Laura Fernández tras reunión con presidente de la Asamblea y jefes de fracción
Las cifras fiscales a diciembre del 2025 ubicaron la relación deuda/PIB en 60,4%, nivel que implica un escenario más restrictivo para la aplicación de la regla fiscal en el segundo año de gobierno de Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Regla fiscalLaura FernándezEndeudamientoMinisterio de Hacienda
