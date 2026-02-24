Economía

Cifras fiscales confirman mala noticia para empleados públicos a partir del 2027

El endeudamiento del Gobierno Central cerró en 60,4% del PIB en el 2025, lo cual reactiva la aplicación de la regla fiscal.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes, Óscar Rodríguez, y Arianna Villalobos Solís
Tráficos, exceso de velocidad
El regreso de la restricción de la regla fiscal implicará restricciones en el gasto público a partir del 2027. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cambio de GobiernoLaura FernándezMinisterio de HaciendaCifras fiscalesEndeudamiento
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.