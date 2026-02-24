Economía

Así cerraron las finanzas públicas de Costa Rica en el 2025

Déficit financiero del Gobierno fue de 3,4% del PIB a diciembre y el endeudamiento cerró en 60,4% de la producción 2025.

Por Arianna Villalobos Solís
Déficit financiero del Gobierno fue de 3,4% del PIB a diciembre, frente al 3,7% en el mismo periodo del 2024. (Rafael Pacheco Granados)







Arianna Villalobos Solís

