Así cerraron las finanzas públicas de Costa Rica en el 2025

Déficit financiero del Gobierno fue de 3,4% del PIB a diciembre, frente al 3,7% en el mismo periodo del 2024.

El déficit financiero del Gobierno, que mide la diferencia entre ingresos y gasto total, volvió a reducirse en diciembre del 2025 frente al mismo mes del año anterior, al pasar de 3,7% a 3,4% del producto interno bruto (PIB).

Según el más reciente informe del Ministerio de Hacienda sobre las finanzas acumuladas entre enero y diciembre del 2025, la mejora obedeció a un aumento interanual de 0,8% en los ingresos y a una disminución de 5% en el pago de intereses, en comparación con el cierre del 2024.

Al término del 2025, el desembolso por intereses ascendió a ¢2.254.848 millones, equivalente a 4,4% del PIB. Este monto fue 5% inferior al registrado un año antes, cuando sumó ¢2.374.400 millones (4,8% del PIB).

La variación implicó una reducción de ¢119.551 millones (0,2% del PIB), explicada por menores erogaciones tanto en deuda interna como externa, que cayeron 3,3% y 11,5%, respectivamente.

En cuanto al superávit primario, a diciembre del 2025 se ubicó en 0,9% del PIB. Este saldo se obtuvo tras restar al total de ingresos, que alcanzó ¢7.470.558 millones (14,4% del PIB), el gasto primario, que fue de ¢6.982.638 millones (13,5% del PIB).

El gasto total, por su parte, cerró en ¢9.237.486 millones, lo que representa una disminución interanual de 0,3% frente a los ¢9.263.765 millones contabilizados al finalizar el 2024. En términos absolutos, equivale a ¢26.279 millones menos, principalmente por el menor pago de intereses, que registró una caída de ¢119.551 millones (5%).

En contraste, se observaron incrementos en remuneraciones, bienes y servicios, inversión de capital y concesión neta de préstamos.

Para la divulgación de este nuevo corte de cifras fiscales, el Ministerio de Hacienda aclaró que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) actualizó el año base de las cuentas nacionales de 2017 a 2022 y reconstruyó las series históricas bajo esta nueva referencia metodológica, lo que modifica el nivel estimado de la producción.

La principal consecuencia, informó Hacienda, fue que la razón de deuda/PIB cerró en 60,4% el año pasado, es decir, un alza de 1,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto al 58,9% del 2024.

En consecuencia, los indicadores fiscales expresados como porcentaje del PIB podrían mostrar variaciones respecto a los consignados en informes o boletines previos. Estas diferencias responden, según el fisco, exclusivamente al cambio en el año base y no a ajustes en los datos fiscales.