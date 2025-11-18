Economía

Déficit del Gobierno baja por menor pago de intereses de deuda

Déficit financiero del Gobierno fue de 2,2% del PIB a setiembre, frente al 2,7% en el mismo periodo del 2024.

Por Arianna Villalobos Solís
07/03/2024 San José. El edificio del Ministerio de Hacienda se remoza. Este jueves continuaban los trabajos pintura en las paredes externas. Foto: Rafael Pacheco Granadados
El déficit financiero del Gobierno bajó a 2,2% del PIB y la deuda a 59,2% a setiembre 2025. Hacienda reportó caída en pago de intereses. (Rafael Pacheco/La Nación)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

