Gobierno prevé abrir 1.800 plazas en 2026, principalmente en dos ministerios

El Gobierno prevé abrir 1.843 plazas nuevas en el 2026, principalmente en dos ministerios. Así lo establece el Proyecto de ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2026.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) encabezan la lista de entidades del gobierno donde aumentará la cantidad de plazas con respecto a 2025.

En el caso de Seguridad, el proyecto establece un aumento de 1.153 puestos, pues se pasará de 18.052 funcionarios, en el 2025, a 19.205, según el Presupuesto 2026 entregado este lunes en la Asamblea Legislativa.

En el caso del MEP, el incremento previsto es de 355 personas, es decir, pasará de tener una planilla de 85.876 a 86.231, muestran la previsión es del Ministerio de Hacienda

Las plazas del MEP representan el 55,7% del total de puestos en el aparato estatal.

En total, el proyecto prevé 154.723 plazas, incluido el Gobierno Central, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Contraloría General de la República (CGR) y la Defensoría de los Habitantes.

Este dato refleja un incremento de 1.843 nuevas plazas en el aparato estatal frente a las 152.880 de 2025.

Entidades con menos plazas

Seis instituciones no reflejan incrementos en las plazas al comparar el proyecto de 2026 con los datos del presupuesto de 2025:

Estas entidades son el Ministerio de Justicia y Paz que mantiene 8.369 plazas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con 391; el Ministerio de la Presidencia, con 422; el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) con 289 puestos; la Defensoría, con 186; y el TSE, con 2.092.

Por otro lado, tres instituciones registran reducciones en los puestos: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (-2), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (-2) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (-1).

Aumento de las remuneraciones

La mayor cantidad de plazas viene de la mano del incremento en las proyecciones del monto de remuneraciones.

El proyecto presupuestario revela un incremento del 5,6% en las remuneraciones, para un total de ¢3,06 billones, frente a los ¢2,9 billones del Presupuesto 2025.

Las remuneraciones representan el 23,9% del gasto total y es equivalente al 5,6% del producto interno bruto (PIB).

Isaac Castro, exviceministro de Hacienda, consideró que el mero hecho de que se incremente la cantidad de plazas provoca una mayor solicitud de egresos por sueldos y cargas sociales.

Sin embargo, Castro estimó que el alza puede incluir la apertura de gasto que permite la regla fiscal, ya que el saldo de la deuda está por debajo del 60% del PIB.

En este aspecto coincidió Elian Villegas, exjerarca de Hacienda:“Debido a que la deuda está por debajo del 60% del PIB este año ya se pueden dar aumentos salariales”, ap untó.

Además, influye el efecto de la Ley de Empleo Público sobre los salarios globales. “Hay que analizar hacia dónde se van esas nuevas vacantes y si se están atendiendo las necesidades que el país enfrenta”, opinó Castro.

Por otro lado, Villegas indicó que es de esperar que se vayan a generar presiones para lograr incrementos salariales en el sector público.

El proyecto de ley señala que la partida de remuneraciones contempla los recursos para cubrir remuneraciones básicas y eventuales del personal permanente y transitorio de las 24 entidades presupuestadas.

También comprende incentivos derivados del salario como el decimotercer mes, la retribución por años servidos, dietas, contribuciones patronales a la seguridad social y gastos de representación personal.