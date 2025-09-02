Economía

Gobierno prevé abrir 1.800 plazas en 2026, principalmente en dos ministerios

Presupuesto 2026 prevé fondos

Por Gustavo Ortega Campos

El Gobierno prevé abrir 1.843 plazas nuevas en el 2026, principalmente en dos ministerios. Así lo establece el Proyecto de ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2026.








